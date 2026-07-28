País
Autocarro em Agualva-Cacém. Carris Metropolitana ainda aguarda conclusões sobre acidente
Três semanas depois do acidente mortal em Agualva-Cacém, em Sintra, com um autocarro da Carris Metropolitana, a empresa afirma à RTP Antena 1 que continua à espera das conclusões da investigação. Também a PSP confirma que o caso continua em aberto.
(em atualização)
Pela primeira vez, os Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), entidade responsável pela Carris Metropolitana, falou sobre o acidente de um autocarro que provocou duas mortes e feriu 22 pessoas.
O presidente da TML aponta à Antena 1 que ainda não quer falar sobre o caso porque a investigação continua aberta. "Como o processo está em desenvolvimento, não podemos, não devemos pronunciar-nos sobre essa matéria", diz Carlos Humberto de Carvalho.
O presidente da TML aponta à Antena 1 que ainda não quer falar sobre o caso porque a investigação continua aberta. "Como o processo está em desenvolvimento, não podemos, não devemos pronunciar-nos sobre essa matéria", diz Carlos Humberto de Carvalho.
Os Transportes Metropolitanos de Lisboa continuam a acompanhar o caso, garante Humberto de Carvalho, mas afirma que "é preciso aguardar" pelas conclusões da investigação aberta pela Polícia de Segurança Pública (PSP).
Essa posição é a mesma defendida pela TML à Antena 1 no dia seguinte ao acidente. Depois das notícias que davam conta de que a motorista do veículo terá admitido que pisou o acelerador sem querer quando ia mudar o letreiro do autocarro, a entidade responsável pela Carris Metropolitana não comentou diretamente esta alegação, mas afirmou que não ia tirar, no imediato, "ilações" do que aconteceu.
"A TML está a colaborar integralmente com esse processo e considera essencial aguardar pelas respetivas conclusões antes de retirar quaisquer ilações sobre a ocorrência ou sobre eventuais responsabilidades", considerou à RTP Antena 1 numa resposta escrita enviada a 8 de julho.
Agora, de viva voz, o presidente da TML insiste que esperam pela investigação da polícia. Contactada também pela RTP Antena 1, o Subintendente Sérgio Soares, da PSP, afirma que "continua a investigação", sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra, juntamente com a Brigada de Investigação de Acidentes de Viação (BIAV) da PSP.
Segundo a PSP, será entregue um relatório preliminar sobre o caso, que tinha um prazo máximo de 90 dias.
Essa posição é a mesma defendida pela TML à Antena 1 no dia seguinte ao acidente. Depois das notícias que davam conta de que a motorista do veículo terá admitido que pisou o acelerador sem querer quando ia mudar o letreiro do autocarro, a entidade responsável pela Carris Metropolitana não comentou diretamente esta alegação, mas afirmou que não ia tirar, no imediato, "ilações" do que aconteceu.
"A TML está a colaborar integralmente com esse processo e considera essencial aguardar pelas respetivas conclusões antes de retirar quaisquer ilações sobre a ocorrência ou sobre eventuais responsabilidades", considerou à RTP Antena 1 numa resposta escrita enviada a 8 de julho.
Agora, de viva voz, o presidente da TML insiste que esperam pela investigação da polícia. Contactada também pela RTP Antena 1, o Subintendente Sérgio Soares, da PSP, afirma que "continua a investigação", sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra, juntamente com a Brigada de Investigação de Acidentes de Viação (BIAV) da PSP.
Segundo a PSP, será entregue um relatório preliminar sobre o caso, que tinha um prazo máximo de 90 dias.