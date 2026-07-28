Autocarro em Agualva-Cacém. Carris Metropolitana ainda aguarda conclusões sobre acidente

(em atualização)

Pela primeira vez, os Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), entidade responsável pela Carris Metropolitana, falou sobre o acidente de um autocarro que provocou duas mortes e feriu 22 pessoas.O presidente da TML aponta à Antena 1 que ainda não quer falar sobre o caso porque a investigação continua aberta.", diz Carlos Humberto de Carvalho.