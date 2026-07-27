Autoestrada A1 esteve cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada

Autoestrada A1 esteve cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada

O trânsito na Autoestrada (A)1 esteve cortado nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria, devido a um incidente, revelou em comunicado a Brisa.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
António Antunes - RTP

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Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro revelou que também a circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, ativo desde as 15:30.

A Brisa acrescentou que o corte aconteceu ao quilómetro 231.

"Às 17:45 o fogo era combatido por 176 operacionais, apoiados por 52 veículos e três meios aéreos", afirmou fonte da Proteção Civil.

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