Autoestrada A1 esteve cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro revelou que também a circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, ativo desde as 15:30.

A Brisa acrescentou que o corte aconteceu ao quilómetro 231.



"Às 17:45 o fogo era combatido por 176 operacionais, apoiados por 52 veículos e três meios aéreos", afirmou fonte da Proteção Civil.



