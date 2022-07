Autoestrada A41 cortada ao trânsito em Paredes devido a acidente

A Autoestrada A41 está cortada ao trânsito em Paredes, desde as 16:20, no sentido Penafiel/Porto, depois de uma colisão entre duas viaturas, no quilómetro 26,3 entre Gandra e Campo, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.