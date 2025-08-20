Autoestrada do norte cortada num sentido junto a Leiria devido a incêndio em camião
A Autoestrada 1 (A1) estava às 06:15 cortada ao trânsito no sentido Sul-Norte na zona de Leiria devido a um incêndio num camião de mercadorias, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte da proteção civil.
"O camião de mercadorias, que carregava paletes de fruta, incendiou-se ao quilómetro 135 antes da entrada de Leiria na A1 [que liga Lisboa ao Porto]", adiantou a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Leiria.
O alerta foi dado às 02:12 e às 06:15 a circulação ainda se mantinha cortada naquela zona da autoestrada, precisou a mesma fonte.
Às 06:20 estavam no local 22 operacionais, com o auxílio de 10 veículos.
