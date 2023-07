Autoestrada entre Montijo e Caparica já reabriu ao trânsito

A fonte indicou que a reabertura do trânsito ocorreu às 09:05.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o trânsito na A33, no sentido Montijo-Caparica, tinha sido interrompido na sequência do despiste de um motociclo na zona de Sarilhos Grandes (Montijo), de que resultou um ferido grave que foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, também no distrito de Setúbal.

No local do acidente estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.