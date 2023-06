Autor de cartazes polémicos recusa qualquer acusação de racismo

Nenhum sindicato de professores assume o uso dos polémicos cartazes durante as cerimónias do 10 de Junho, no Peso da Régua. E o autor do desenho, um professor e cartoonista, recusa qualquer acusação de racismo e até diz que a imagem não é relativa a António Costa. Convida mesmo o primeiro ministro para uma aula de arte, estética e semiótica.