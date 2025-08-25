Autoridade da Concorrência investiga subida dos preços na saúde privada

De acordo com o jornal Público, o organismo vai avaliar se o aumento dos custos nos hospitais privados está relacionado ou não com fusões e aquisições no setor.



Um dos negócios que estão a merecer especial atenção é a aquisição do hospital privado do Algarve pela CUF, que junta dois dos cinco maiores operadores de saúde privada.



Entre 2020 e 2025, foram notificadas onze operações de concentração de grupos que envolveram, pelo menos, um dos cinco maiores operadores do setor: CUF, Luz Saúde, Lusíadas, Trofa e HPA saúde.