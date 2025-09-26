Autoridade Marítima alerta para agravamento meteorológico e do estado do mar no continente

"A previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental a partir das 06:00 de amanhã [sábado]", até "ao meio-dia de domingo, 28 de setembro", lê-se num comunicado da autoridade marítima.

De acordo com a nota, a agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 12 metros, com um período médio a variar entre os seis e os 12 segundos".

"São esperados ventos provenientes do quadrante sul, com uma intensidade média de até 85 km/h e rajadas até 150 km/h", acrescenta-se.

Perante estas previsões, a AMN e a Marinha aconselham "toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", nomeadamente em "reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".

As autoridades recomendam ainda "evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda".

Outro conselho passa por "não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

As previsões apontavam para que o ciclone tropical Gabrielle passasse pelos Açores como furacão de categoria 1, mas transformou-se em tempestade pós-tropical.