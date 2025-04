Autoridade Marítima auxilia embarcação turística à deriva no rio Douro devido a avaria

De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado pelas 21:15 de sábado e foram ativados para a ocorrência os elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e tripulantes da estação salva-vidas do Douro.

Os 54 passageiros e tripulantes da embarcação encontravam-se bem e sem necessidade de assistência médica, adianta.

A Polícia Marítima resgatou 24 passageiros e os tripulantes da estação salva-vidas 14 passageiros.

Os restantes 12 passageiros e quatro tripulantes que seguiam a bordo da embarcação foram auxiliados por uma embarcação turística que se encontrava nas proximidades.

Por motivos de segurança, as autoridades iniciaram os trabalhos de estabilização e remoção da embarcação para o cais da Secil, na margem norte do rio, a jusante da ponte da Arrábida.

O mestre da embarcação foi notificado e só poderá voltar a navegar depois de uma vistoria que garanta as condições de navegação, acrescenta a AMN.