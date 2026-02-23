Autoridade Marítima e Marinha alertam para agitação marítima e vento nos Açores

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que "a previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima, em especial no grupo ocidental do arquipélago dos Açores (Flores e Corvo) a partir das 18:00 de hoje e até às 06:00 de terça-feira.

"A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 10 metros e uma altura máxima de 18 metros, com um período a variar entre os 11 e os 13 segundos. São esperados ventos provenientes do quadrante oeste, com uma intensidade média até 84km/h [quilómetros por hora] e rajadas até 152km/h".

A AMN e a Marinha recomendam, em especial, à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e medidas de precaução.

Recomenda também o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas e aconselham ainda a que os marítimos mantenham um estado de vigilância permanente e acompanhem a evolução da situação meteorológica.

À população é desaconselhada a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, assim como atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.

"Em especial, deve ser evitado o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba, sendo essencial que se adote uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco", alertam.

Em caso de "absoluta necessidade" de deslocação até à orla costeira, "deverá manter uma atitude vigilante, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", lê-se ainda no comunicado.

Segundo informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma superfície frontal fria vai agravar o estado do tempo a partir de segunda-feira nos Açores, provocando agitação marítima, vento e chuva "por vezes forte".

De acordo com o IPMA, a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, associada a uma depressão a norte do arquipélago, "com atividade moderada a forte, provocará um agravamento do estado do tempo, especialmente nos grupos Ocidental [Flores e Corvo] e Central [Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa]", a partir de hoje.

O IPMA prevê também precipitação, "que poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada, nas ilhas dos grupos Ocidental e Central".

O IPMA emitiu avisos vermelho e laranja para o grupo Ocidental devido à agitação marítima e vento e laranja para o grupo Central por agitação marítima. Para estes dois grupos de ilhas e também para o Oriental (São Miguel e Santa Maria) foram ainda emitidos avisos amarelos por agitação marítima, vento e precipitação.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo.

Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.