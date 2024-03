Autoridade Marítima lança avisos para quem pensa ir à praia

Apesar do calor, o mar é ainda um mar com características de inverno, com ondulação forte, declives acentuados e agueiros, que podem colocar em risco a segurança dos banhistas.É o que explica em declarações à Antena 1 o Comandante José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.Nesta altura, a maioria das praias portuguesas não se encontra vigiada.A Autoridade Marítima alerta que uma situação de socorro poderá ser demorada, pelo que a população deverá ter um comportamento adequado e responsável, não se colocando em situações de risco.