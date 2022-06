Autoridade Marítima Nacional vai formar 170 futuros agentes da agência europeia `Frontex`

Numa nota divulgada no `site` oficial do Ministério da Defesa Nacional lê-se que a Frontex "escolheu Portugal para a formação de 170 futuros agentes" e "as atividades decorrerão na Escola da Autoridade Marítima Nacional, no Alfeite, em Almada, e vão prolongar-se até dezembro".

"Os futuros agentes são oriundos da Grécia, de Espanha, da Roménia, de Itália e da Polónia, entre outros países, a que se juntam também elementos portugueses", acrescenta.

Esta escolha surge na sequência de "um concurso lançado pela Agência para um programa de formação do `Basic Training Programme for the European Standing Corps Category 1`" para a qual a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha "formalizaram uma candidatura nacional, que foi aprovada".

"A escolha da candidatura nacional demonstra confiança e reconhecimento por parte das autoridades europeias, e convoca a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional para, em complementaridade de valências e de capacidades, e com a colaboração com outras entidades nacionais, proporcionar uma formação abrangente aos futuros agentes da FRONTEX", considera o ministério da Defesa.

A Frontex, a agência europeia da guarda de fronteiras e costeira, foi criada em 2004 para apoiar os Estados-membros da UE e os países associados de Schengen na proteção e defesa das fronteiras externas do espaço europeu de livre circulação, tendo nos últimos anos sido consideravelmente reforçada.