Segundo o comandante José Sousa Luís, foram designadas "patrulhas marítimas permanentes entre o Parque Tejo e Algés" e "há também patrulhas motorizadas e apeadas na zona ribeirinha da cidade".



A Autoridade Marítima Nacional recomenda a que não se tome banho no Tejo devido ao período de marés vivas, quando as correntes do rio são muito fortes.