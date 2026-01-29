Autoridades alertam para "agravamento considerável" do estado no mar no Norte

"A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 12 metros", indicam as autoridades marítimas, em comunicado.

Quanto ao vento, as previsões apontam para a possibilidade de ocorrerem rajadas até 101 quilómetros/hora, com uma intensidade média até 56 quilómetros/hora.

O "agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima" na região Norte de Portugal continental deverá registar-se entre as 18:00 de sexta-feira e as 00:00 de segunda-feira.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertam, por isso, para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como em zonas costeiras.

Assim, as autoridades recomendam o reforço da amarração e manutenção de "uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".

É ainda recomendado que a população evite passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, nomeadamente molhes de proteção dos portos, arribas ou praias.

Além disso, é pedido que não se pratiquem atividades de pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba atingidas pela rebentação das ondas, "tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".