Autoridades alertam para possibilidade de inundações em Constância

Em Constância, as descargas da barragem de Castelo de Bode podem provocar inundações ainda este sábado. Os afluentes do rio Tejo, Alviela e Sorraia, estão na iminência de galgar as margens. Na região estão já várias estradas cortadas, embora não se tenham verificado danos materiais nem riscos para a segurança para as populações.