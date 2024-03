EPA

Está em curso uma operação de resgate, depois de uma embarcação ter chocado com o pilar de uma ponte, provocando a queda imediata da estrutura, na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos.

Na última hora, as autoridades deram uma conferência de imprensa e revelaram que conseguiram resgatar dois sobreviventes.



As autoridades acreditam que tenham caído ao rio pelo menos 20 pessoas, assim como diversas viaturas.



Foi também declarada situação de emergência no Estado norte-americano de Maryland.