País
Autoridades de saúde alertam para "fraca qualidade do ar" a partir de terça-feira em Portugal Continental
Prevê-se que uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, atravesse o território continental entre os dias 3 e 5 de março.
Devido a este fenómeno, adverte a Direção-Geral da Saúde, prevê-se "uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar”.
Este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados, sublinha a DGS em comunicado.
Para a população em geral, o conselho é evitar “esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco”.
Em relação aos grupos mais vulneráveis, a DGS faz recomendações adicionais: "sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas".