Autoridades de saúde alertam para "fraca qualidade do ar" a partir de terça-feira em Portugal Continental





Este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados, sublinha a DGS em , sublinha a DGS em comunicado





Para a população em geral, o conselho é evitar “esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco”.





Em relação aos grupos mais vulneráveis, a DGS faz recomendações adicionais: "sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas".

Devido a este fenómeno, adverte a Direção-Geral da Saúde, prevê-se "