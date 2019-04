Autoridades de saúde identificaram um caso de sarna em hospital na Madeira

Lusa20 Abr, 2019, 21:31 | País

"Após o diagnóstico, foram implementadas as medidas de segurança e controlo preconizadas de forma a minimizar os efeitos dessa situação junto dos utentes internados e dos profissionais", refere o SESARAM em comunicado de imprensa.

O Serviço de Saúde da Madeira adianta que a escabiose "não é uma doença grave", sendo, no entanto, contagiosa e caracterizada comichão, prurido e erupções cutâneas.

"As situações de sarna, embora não desejáveis, podem ocorrer em qualquer espaço público", indicam as autoridades de saúde, realçando que o serviço regional está "plenamente preparado" para tomar as medidas de segurança necessárias para o controlo da doença.