Autoridades de saúde preveem aumento de mortes devido ao calor

Autoridades de saúde preveem aumento de mortes devido ao calor

As autoridades de saúde preveem um aumento da mortalidade devido à onda de calor. Nos próximos dias, cada concelho vai disponibilizar locais de abrigo devidamente climatizados para a população, como por exemplo igrejas, bibliotecas, centros comerciais ou hotéis.

RTP /
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É necessário que haja abrigos em todos os municípios. Locais escolhidos entre a autoridade local de saúde e a proteção civil local.

Em cada concelho, locais de abrigo que podem ser procurados por toda a população, principalmente, os mais vulneráveis.

O Ministério da Saúde ativou o Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, as medidas que vão sendo ativadas de acordo com a evolução da situação.
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