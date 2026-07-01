País
Autoridades de saúde preveem aumento de mortes devido ao calor
As autoridades de saúde preveem um aumento da mortalidade devido à onda de calor. Nos próximos dias, cada concelho vai disponibilizar locais de abrigo devidamente climatizados para a população, como por exemplo igrejas, bibliotecas, centros comerciais ou hotéis.
Em cada concelho, locais de abrigo que podem ser procurados por toda a população, principalmente, os mais vulneráveis.
O Ministério da Saúde ativou o Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, as medidas que vão sendo ativadas de acordo com a evolução da situação.