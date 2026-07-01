Autoridades de saúde preveem aumento de mortes devido ao calor

É necessário que haja abrigos em todos os municípios. Locais escolhidos entre a autoridade local de saúde e a proteção civil local.



Em cada concelho, locais de abrigo que podem ser procurados por toda a população, principalmente, os mais vulneráveis.



O Ministério da Saúde ativou o Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, as medidas que vão sendo ativadas de acordo com a evolução da situação.