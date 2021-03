Autoridades não vão ser brandas para incumprimento do Estado de Emergência

Desde a meia-noite, que é proibido circular entre concelhos, e quem for apanhado em falso, vai ser multado pela GNR e pela PSP. Esta é a garantia dada pela comissária Rita Henriques, da Polícia de Segurança Pública.De hoje em diante, e até terminar o fim-de-semana da Páscoa, no dia 5 de abril, a PSP vai intensificar as acções de fiscalização, quer nas principais estradas, quer em locais onde costuma haver maior aglomeração de pessoas.Também a Guarda Nacional Republicana, promete mão pesada.O capitão David Ferreira salienta que os condutores que estiverem a atravessar concelhos, podem ser mandados parar, para saber se têm uma justificação válida.Contactadas pela Antena 1, GNR e PSP deixam um alerta à população: as multas podem ir dos 200 aos 1000 euros e têm de ser pagas na hora.