Autoridades reforçam medidas no Ligue Antes, Salve Vidas após alerta do regulador da saúde

O Diário de Notícias divulga hoje um relatório da ERS, ainda não publicado, sobre o funcionamento do programa que é a "porta de entrada no SNS" em que são relatados vários casos em que utentes do SNS ficaram "sem acesso a assistência em cuidados de saúde".

Segundo a ERS, esta situação viola o definido na Constituição Portuguesa, na Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes e na própria portaria que regulamenta o funcionamento do programa, que abrange 27 unidades locais de saúde (ULS).

O regulador recomenda à Direção Executiva do SNS (DE-SNS), aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), responsável pela gestão da Linha SNS 24, e às ULS, que adotem procedimentos que garantam o acesso dos utentes a cuidados de saúde em tempo útil, evitando intervenções regulatórias adicionais.

No relatório, segundo o jornal, a ERS expões falhas, tece críticas e exige a estas entidades que tomem as decisões necessárias para reforçar em recursos e em investimento esta linha, que ficou "assoberbada" de competências, para que se melhore a resposta aos utentes, que "não podem ficar à porta das unidades sem cuidados", estando ou não referenciados.

Contactados pela agência Lusa, a DE-SNS e os SPMS afirmam que "as maiores dificuldades" identificadas no relatório são relativas ao início do projeto e que, desde então, "muito foi feito" para as colmatar, sobretudo após a introdução do Sistema de Dados Mestre, um sistema de informação que recolhe, armazena organiza e distribui informação de referência sobre o sistema de saúde.

"No caso das situações mais graves, de falta de acesso, a DE-SNS não tem conhecimento de terem voltado a acontecer, desde essa altura", dizem numa resposta escrita conjunta.

A DE-SNS acrescenta que está em articulação permanente com as ULS para identificar problemas adicionais e resolvê-los.

Os SPMS afirmam ter recebido e acolhido todas as recomendações da ERS referentes aos anos 2023, 2024 e até abril de 2025, como a necessidade de respeitar o direito fundamental à reclamação que assiste a todos os utentes do sistema de saúde.

Diz que já aperfeiçoou o circuito e reforçou o departamento que recebe e trata das reclamações dos utentes, para garantir que "todos têm uma resposta em tempo útil".

Para reforçar a Linha SNS 24, os SPMS adotaram medidas de reforço de recursos humanos, de organização e tecnologia.

"A bolsa de profissionais terá um reforço sem precedentes, para 3.700 profissionais, ainda este inverno". Além disso, adiantam, foram desenvolvidas medidas com o operador da linha para reter os profissionais e aumentar a capacidade e a preparação clínica.

"Foram criados incentivos à permanência dos profissionais (em formação e remuneração), o processo de recrutamento foi agilizado e estendido às faculdades e o período de formação foi alargado", salientam.

No âmbito organizacional, continuam a ser otimizados os circuitos de atendimento, com tarefas administrativas atribuídas a profissionais não clínicos, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem em triagem e aconselhamento clínico.

Em termos tecnológicos, foi implementado um `bot` para identificar sinais de emergência antes da triagem clínica e, ainda este mês, será implementada uma solução com inteligência artificial para avaliar sintomas respiratórios agudos, incluindo um mecanismo de `call-back` (retorno de chamada) e triagem digital via App SNS 24.

Nas conclusões, a ERS admite que "se, por um lado, não se ignora a problemática da utilização inapropriada dos serviços de urgência, reconhecendo-se assim os ganhos efetivos para o sistema de saúde no correto encaminhamento dos utentes para a prestação de cuidados de saúde", por outro é preciso não esquecer que "a Linha SNS24 tem um papel de extrema importância na gestão do acesso dos utentes às instituições do SNS, e que a tal gestão não pode aliar-se do quadro de acesso legalmente instituído".