Autoridades vacinam familiares de homem não vacinado internado com sarampo

Numa nota à comunicação social após a Radio Renascença (RR) noticiar o caso, a Unidade Local de Saúde de Santa Maria (ULSSM) informa ainda que a evolução clínica deste doente é favorável e que foram aplicadas de forma rigorosa e exaustiva as medidas de saúde pública definidas em casos do género.

Segundo a RR, já terão sido identificados mais de 400 contactos deste homem, que terá recorrido aos serviços de urgência dos hospitais de Santa Maria e Lusíadas Lisboa nos dias 03, 04 e 06 de outubro.

A ULSSM sublinha que existe uma forte imunidade de grupo nesta área em Portugal, "resultado de um eficaz plano de vacinação", e reforça a importância da adesão à vacinação.

Numa informação divulgada no final de agosto, a Direção-Geral da Saúde (DGS) informou que Portugal tinha registado nove casos confirmados de sarampo desde o início do ano, considerando que a elevada cobertura vacinal funcionava como uma "importante barreira" à transmissão do vírus no país.

O sarampo é uma das infeções mais contagiosas e transmite-se de pessoa a pessoa por via aérea, através de gotículas ou aerossóis de pessoas infetadas (tosse ou espirro). Habitualmente a doença é benigna, mas, em alguns casos, pode ser grave ou levar à morte.