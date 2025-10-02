Cinco meses depois, a PJ, através da Diretoria do Centro, deteve na quarta-feira mais um elemento do “grupo criminoso”.

Os detidos, de acordo com a Polícia Judiciária, integravam “um grupo criminoso que se dedicava à prática reiterada, entre outros, de crimes auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos”.





Esta quarta-feira, foram cumpridos três mandados de busca e apreendido “um enorme acervo de documentação utilizada em processos de legalização irregular de estrangeiros”, adianta o comunicado da Judiciária.





Para além da apreensão de “um automóvel; uma pistola calibre 7, 65 mm; munições; dois pares de algemas; coletes táticos; um detetor de metais; sofisticados equipamentos eletrónicos para copiar/captar códigos de segurança para abertura remota; clonar cartões; inibidor de sinais de comunicações “jammer”; um binóculo de visão noturna; um mini gravador laser (que pode ser usado em falsificações); peças em metal que estavam a ser trabalhadas para conceção do que aparenta ser uma pistola metralhadora; dinheiro em numerário e equipamentos informáticos”.





A investigação, que começou em setembro de 2023, tem sido “complexa” e “resultou que este grupo criminoso terá vindo a dedicar-se à legalização irregular e massiva de cidadãos estrangeiros em Portugal, obtendo proventos financeiros na ordem dos milhões de euros”.





Em, foram, entre as quais sete, umae umae das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.O homem detido ontem, estrangeiro, não tem antecedentes criminais conhecidos em Portugal.E ficou emapós ser presente no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).