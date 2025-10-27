País
Avança o Nó dos Pegos na Lousã. Após uma década de espera
Vai avançar a Ligação entre Lousã e Miranda do Corvo com a conclusão do Nó dos Pegos. A Câmara e a Infraestruturas de Portugal (IP) chegaram a acordo para permitir a construção desta via há muito reivindicada pela população.
créditos: Câmara Municipal da Lousã
O entendimento coloca fim a um impasse de cerca de uma década.