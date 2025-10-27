Avança o Nó dos Pegos na Lousã. Após uma década de espera

Vai avançar a Ligação entre Lousã e Miranda do Corvo com a conclusão do Nó dos Pegos. A Câmara e a Infraestruturas de Portugal (IP) chegaram a acordo para permitir a construção desta via há muito reivindicada pela população.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

créditos: Câmara Municipal da Lousã

Após um longo processo, a Câmara Municipal da Lousã e a Infraestruturas de Portugal chegaram a um acordo para a execução do ramo em falta no Nó dos Pegos. É melhorada a acessibilidade e a mobilidade no concelho.
O entendimento coloca fim a um impasse de cerca de uma década.
