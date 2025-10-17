País
Avança requalificação desejada da ETAR de Torres Vedras
Foto: Águas do Tejo Atlântico
A Estação de Tratamento de Águas Residuais de Torres Vedras vai ser requalificada com um investimento de 5,6 milhões de euros da Águas do Tejo Atlântico. Por ser uma obra de um montante acima dos cinco milhões de euros, foi necessário o visto do Tribunal de Contas, que já chegou.
A intervenção contempla a remodelação das etapas de pré-tratamento, tratamento biológico, água de serviço, espessamento e desodorização.
Pretende-se servir uma população de 36 mil habitantes e utilizar a água tratada em usos agrícolas ou regas de espaços verdes.