Avança requalificação desejada da ETAR de Torres Vedras

Foto: Águas do Tejo Atlântico

A Estação de Tratamento de Águas Residuais de Torres Vedras vai ser requalificada com um investimento de 5,6 milhões de euros da Águas do Tejo Atlântico. Por ser uma obra de um montante acima dos cinco milhões de euros, foi necessário o visto do Tribunal de Contas, que já chegou.