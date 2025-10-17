Avança requalificação desejada da ETAR de Torres Vedras

Arlinda Brandão - Antena 1

Foto: Águas do Tejo Atlântico

A Estação de Tratamento de Águas Residuais de Torres Vedras vai ser requalificada com um investimento de 5,6 milhões de euros da Águas do Tejo Atlântico. Por ser uma obra de um montante acima dos cinco milhões de euros, foi necessário o visto do Tribunal de Contas, que já chegou.

Está em marcha o projeto de execução, prevendo-se que os trabalhos no terreno tenham início durante o primeiro trimestre do próximo ano.

A intervenção contempla a remodelação das etapas de pré-tratamento, tratamento biológico, água de serviço, espessamento e desodorização.

Pretende-se servir uma população de 36 mil habitantes e utilizar a água tratada em usos agrícolas ou regas de espaços verdes.
