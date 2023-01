Avaria na Vodafone afetou comunicações do INEM sem comprometer chamadas para 112

Uma avaria na rede Vodafone esta quinta-feria afetou as redes telefónicas, nomeadamente do INEM. As comunicações internas foram afetadas, mas o socorro aos doentes não terá estado comprometido. O acionamento de meios continuou a ser feito via rádio e as informações médicas foram enviadas através dos computadores. As chamadas para as centrais foram encaminhadas apenas via 112.







Esta avaria afetou também as comunicações de órgãos de comunicação social, nomeadamente a TSF e a RTP, e da Caixa Geral de Depósitos.







A empresa informou, entretanto, que os constrangimentos na rede se encontram resolvidos, "continuando a monitorizar a situação junto dos clientes empresariais afetados".





Fonte oficial da Vodafone confirmou à RTP "dificuldades técnicas num serviço específico que afeta a estabilidade das chamadas em alguns clientes empresariais".





A mesma fonte adiantou que não têm qualquer indicação de que se tratou de um ataque informático, mas sim de um problema técnico.