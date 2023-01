Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, reaberta ao trânsito

A Avenida Gustavo Eiffel esteve fechada entre a Ribeira e o Freixo devido à forte precipitação, tinha referido cerca das 13:00 o comandante Carlos Marques.

Entretanto, cerca das 18:00, o responsável do Regimento de Sapadores do Porto confirmou a reabertura desta via, bem como de outras, nomeadamente do túnel do Campo Alegre, que esteve com trânsito cortado desde as 12:15.

"Foi tudo reaberto. Ainda estamos a dar resposta a algumas ocorrências, mas todas as vias estão transitáveis. Algumas ficaram danificadas, mas estão sinalizadas", disse à Lusa Carlos Marques.

De acordo com o comandante, foram 65 as ocorrências registadas no Porto por causa o tempo, uma contabilidade feita desde as 20:00 de sábado.

Carlos Marques mostrou-se otimista quanto aos próximos dias, lembrando que o Porto deixou, às 18:00, de estar sob qualquer aviso de alerta.

"E para os próximos dias, espera-se melhoria significativa das condições meteorológicas. Vamos acompanhando a situação", terminou.