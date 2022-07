Avião acidentado em Torre de Moncorvo caiu antes de fazer a última descarga

A informação consta de uma Nota Informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves.



Segundo a investigação, o piloto, de 38 anos, estava devidamente autorizado e certificado para conduzir a aeronave.



O relatório indica ainda, João Alexandre, que o avião acabou por se despenhar pouco depois de abastecer no Rio Douro para aquele que era, na altura, o último serviço do dia.



A fase seguinte da investigação vai debruçar-se sobre "os fatores organizacionais e procedimentos envolvidos na operação de combate aos incêndios, o envelope de voo e condicionantes locai, os fatores humanos referentes ao tripulante da aeronave acidentada e o funcionamento da aeronave no pré-evento, incluindo a análise ao motor".