Avião da Air France regressou ao Porto após ter chocado com aves

Avião da Air France regressou ao Porto após ter chocado com aves

O aparelho tinha descolado do Porto com destino a Paris, mas solicitou o retorno ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro alegando motivos técnicos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Serge Attal/Only France via AFP

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O aeroporto no Porto encerrou as operações por momentos, mas o avião acabou por aterrar em segurança.

O incidentre fez com que dois voos da TAP, que também tinham o Porto como destino, fossem desviados para Lisboa.

A situação já está normalizada no aeroporto do Porto. 
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