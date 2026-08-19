País
Avião da Air France regressou ao Porto após ter chocado com aves
O aparelho tinha descolado do Porto com destino a Paris, mas solicitou o retorno ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro alegando motivos técnicos.
O aeroporto no Porto encerrou as operações por momentos, mas o avião acabou por aterrar em segurança.
O incidentre fez com que dois voos da TAP, que também tinham o Porto como destino, fossem desviados para Lisboa.
A situação já está normalizada no aeroporto do Porto.
O incidentre fez com que dois voos da TAP, que também tinham o Porto como destino, fossem desviados para Lisboa.
A situação já está normalizada no aeroporto do Porto.