Avião em emergência teve "falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo"

RTP11 Nov, 2018, 16:22 / atualizado em 11 Nov, 2018, 17:12 | País

Imagem de um avião de Air Astana no aeroporto do Cazaquistão | Reuters

O voo KZR 1388 descolou de Alverca às 13h21 e tinha como destino Minsk, capital da Bielorrúsia.

Segundo a mesma fonte em declarações à Lusa, o avião, um Embraer, esteve a fazer manutenção nas oficinas da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal.

Durante a emergência, as autoridades chegaram a equacionar a possibilidade de a aeronave fazer uma amaragem no rio Tejo, mas as condições atmosféricas não o permitiram.

A mesma fonte disse à Lusa que o piloto foi recuperando com o tempo alguns dos intrumentos que tinham avariado, o que lhe permitiu aterrar em Beja.

O avião aterrou às 15h28 na pista 19 do aeroporto de Beja, à terceira tentativa, depois de ter borregado (termo técnico da aviação para designar tentativas frustradas de aterragem) duas vezes. Segundo a mesma fonte, "a aterragem correu bem".

Antes de aterrar, o avião sobrevoou a região de Santarém e o Alentejo, fazendo uma trajetória irregular e descrevendo vários círculos no ar de forma a largar combustivel.

O avião transportava apenas a tripulação, composta por seis pessoas.

Em declarações à RTP, o porta-voz da Força Aérea confirmou que o aparelho conseguiu aterrar à terceira tentativa.



Segundo Manuel Costa, a pouca experiência do piloto na Base Aérea de Beja e as condições atmosféricas dificultaram a operação.

Autoridades vão investigar incidente aéreo

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar o incidente aéreo com o avião Embraer da Air Astana que declarou emergência e aterrou em Beja, segundo fonte oficial do organismo.



Segundo a mesma fonte, encontra-se hoje à tarde uma equipa de investigadores a caminho de Beja a fim de recolher os dados da aeronave e obter informações da tripulação que se encontrava no aparelho, com vista à realização de uma investigação à ocorrência.

Emergência atrasou descolagens em Lisboa

O aeroporto de Lisboa registou hoje atrasos nas descolagens devido à situação de emergência de um avião da Air Astana, mas sem necessidade de desviar voos, disse à Lusa fonte oficial da NAV - Navegação Aérea de Portugal.



Questionada pela Lusa se a situação provocou perturbações nos voos do aeroporto de Lisboa, fonte oficial da NAV adiantou que "houve alguns atrasos nas descolagens", nomeadamente quando a aeronave sobrevoava a região Norte da capital portuguesa.



A mesma fonte acrescentou que "não houve divergências" de voos daquele aeroporto na sequência da emergência do avião da Air Astana, que tinha como destino Minsk, capital da Bielorrúsia.

Procedimentos realizados são os normais

Contactado pela Lusa, o piloto de linha aérea Jaime Prieto disse que os procedimentos realizados são os normais perante uma situação de emergência.



Jaime Prieto explicou que durante o período em que o avião sobrevoou a região Norte de Lisboa, nomeadamente em círculos, o piloto estaria a "fazer todos os procedimentos" para avaliar se conseguiria resolver os problemas técnicos e se teria capacidade de navegar para um aeroporto menos movimentado.



Numa primeira fase, "o piloto tenta dominar as falhas", e após isso, se consegue navegar, irá levar o avião para um aeroporto menos movimentado, explicou, pelo que a escolha de Beja é natural, já que "não prejudica o tráfego" aéreo em Lisboa e diminui os riscos se a aterragem falhar.



"Se pode ir para uma zona menos densamente povoada", essa é a opção, acrescentou Jaime Prieto.



Sobre quais seriam as falhas da aeronave, Jaime Prieto disse que "problemas de navegação não dificultam muito a aterragem, são mais de ordem mecânica".



No entanto, sempre que haja dificuldade de aterragem, "o piloto precisa de uma pista com mais distância", pelo que a escolha do aeroporto serve para o efeito.

C/Lusa