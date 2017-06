Partilhar o artigo Avião P3-C da Força Aérea vai apoiar na monitorização do incêndio Imprimir o artigo Avião P3-C da Força Aérea vai apoiar na monitorização do incêndio Enviar por email o artigo Avião P3-C da Força Aérea vai apoiar na monitorização do incêndio Aumentar a fonte do artigo Avião P3-C da Força Aérea vai apoiar na monitorização do incêndio Diminuir a fonte do artigo Avião P3-C da Força Aérea vai apoiar na monitorização do incêndio Ouvir o artigo Avião P3-C da Força Aérea vai apoiar na monitorização do incêndio

Tópicos:

Aérea Nº, Castanheira Pera Figueiró, Escalos Fundeiros Pedrógão, P C Orion FAP, Proteção,