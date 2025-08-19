Aviões suecos atuaram todo o dia na zona do Sabugal, segundo a Proteção Civil
Os dois aviões suecos de combate a incêndios que estão em Portugal estão a atuar desde a manhã desta terça-feira no Sabugal, anunciou a Proteção Civil, que tem ativado o protocolo de cooperação transfronteiriço com Espanha.
Em resposta à Lusa numa conferência de imprensa hoje realizada, o segundo comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, explicou que os "dois aviões médios Fire Boss que vieram da Suécia no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, começaram a atuar na manhã de hoje no teatro de operações de sabugal, onde, de acordo com a informação até às 18:30, ainda se mantêm em operação".
