Aviso amarelo estendido em quase todos os distritos até sábado devido ao calor

Nos distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra, no litoral, os avisos vão durar apenas até às 18:00 de hoje.

Tal como nos dias anteriores, Faro volta hoje a ser a exceção, não tendo qualquer aviso.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê tempo quente com céu limpo, vento por vezes forte nas terras altas até meio da manhã e descida de temperatura no litoral Centro.

Évora volta a ser a zona mais quente do país, com 40º Celsius, e Aveiro e Sines as que tem temperaturas mais baixas, 29º.