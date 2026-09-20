Aviso amarelo por tempo quente alargado a 16 distritos e metade até quarta-feira

As previsões do IPMA de tempo quente, que eram antes para 11 distritos e a maioria até às 18:00 de terça-feira, são agora até à mesma hora de quarta-feira para Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre.

Além destes distritos, o aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima" estende-se a outros oito distritos de Portugal Continental, sendo que Setúbal é o único em que a previsão é só até as 19:00 de segunda-feira.

Para os distritos do Porto, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga o aviso amarelo é até às 18:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo o IPMA, a subida gradual de temperatura, desde sábado, deve-se "à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica".

"A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30 graus na generalidade do território do continente", prevê o IPMA.

O instituto refere que se considera "uma onda de calor quando, num período de seis dias consecutivos, a temperatura máxima do ar é superior em 5° C ao valor médio das temperaturas máximas diárias, para um determinado período de referência".