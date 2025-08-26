Aviso amarelo. Previstas ondas entre 4 e 7 metros e praias podem ficar sem areal



Preveem-se ondas entre quatro e sete metros, na costa ocidental, fortes correntes de retorno junto à costa e várias praias poderão ficar sem areal disponível. Razões para pedir cautela nas praias, já que estamos ainda no mês de agosto, com milhares de pessoas ainda de férias e a aproveitar as praias.





O comandante Rui Lampreia, da capitania de Leixões, lembra que o aviso amarelo está em vigor até quarta-feira, mas o mar continuará com "energia" até ao final da semana.

De acordo com o IPMA, isso resulta da uma depressão que se aproxima da costa portuguesa e que deverá provocar agitação marítima junto à orla costeira.A costa sul do Algarve não ficará tão exposta a esta situação, prevendo-se, nesta região, ondas até um metro.