Aviso amarelo prolongado até madrugada de terça-feira em 14 distritos devido ao calor

O aviso amarelo emitido para o fim de semana para todos os distritos do país foi estendido até às 00:00 de terça-feira em Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Já nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, para onde está prevista a "persistência de valores elevados de temperatura máxima, exceto na faixa costeira", o aviso amarelo termina às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para os próximos dias no continente tempo quente com valores superiores à normal climatológica desta altura do ano.

Esta subida de temperatura deve-se, segundo o IPMA, "à intensificação de um anticiclone localizado sobre os Açores e o estabelecimento de uma crista associada a esse anticiclone que se estenderá até ao golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica".

A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30 graus Celsius na generalidade do território do continente, podendo rondar os 40 graus em alguns locais, nomeadamente do Alentejo, vale do Tejo e vale do Douro.

Apenas alguns locais da faixa costeira ocidental poderão registar valores abaixo dos 30 graus devido à brisa marítima, que será por vezes moderada, em especial durante as tardes.

A temperatura mínima também registará valores elevados, não descendo dos 20 graus em algumas regiões, em particular no sul, vale do Tejo e Beira Baixa.