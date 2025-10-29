País
Aviso de chuva intensa para Setúbal, Évora, Beja e Faro
As condições atmosféricas vão piorar esta quarta-feira. Há aviso laranja para os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, a vigorar desde as 3h00.
A chuva intensa vai manter-se até ao fim do dia.A Proteção Civil alerta também para a agitação marítima e recomenda cuidado na circulação junto da costa.
Em Lisboa, a tarde e noite de terça-feira já foram difíceis. Duas pessoas feridas - uma delas foi arrastada pela força da água, em Oeiras. Ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier. No mesmo local, um motociclista também ficou ferido. O mau tempo provocou mais de 750 ocorrências, até fim da tarde, em todo o país. A maioria por inundações nas estradas e queda de árvores.
