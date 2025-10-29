Aviso de chuva intensa para Setúbal, Évora, Beja e Faro

A Proteção Civil alerta também para a agitação marítima e recomenda cuidado na circulação junto da costa.

Em Lisboa, a tarde e noite de terça-feira já foram difíceis.. Ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier.O mau tempo provocou mais de 750 ocorrências, até fim da tarde, em todo o país. A maioria por inundações nas estradas e queda de árvores.