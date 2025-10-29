Aviso do bastonário dos médicos. ULS não conseguem "obedecer" aos cortes nos hospitais

, afirma Carlos Cortes, porque "a primeira missão é dar uma resposta aos seus doentes e a quem necessita de cuidados de saúde".O jornalescreve hoje que a Direção Executiva do SNS quer que os hospitais cortem nas despesas no próximo ano, que terá sido comunicado este mês com líderes das ULS. Há um corte de 10% previsto no Orçamento de Estado na aquisição de bens e serviços.Podem ser afetadas as despesas com consultas e cirurgias adicionais, mas também medicamentos, material clínico ou tarefeiros.O bastonário afirma que são "cortes cegos" e diz que é lamentável se for esta a linha seguida pela DE-SNS para o próximo ano."Não que obviamente não tenha de haver rigor orçamental", avisa, mas aponta que, colocando a hipótese de ter listas de espera para cirurgias e consultas maiores do que as que temos hoje".A Ordem dos Médicos ainda quer avaliar o resto do Orçamento de Estado na área da saúde, que prevê também um aumento de 5% na despesa com pessoal.O presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar entende que vai ser preciso esperar para perceber o corte de 10%, mas tem reservas sobre os ganhos na eficiência., defende André Biscaia, que sublinha que ", tem de ser naquilo que realmente representa desperdício".O dirigente aponta que a despesa na saúde continua a sofrer ano após ano de um problema de suborçamentação.