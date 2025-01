Foto: Benoit Tessier - Reuters

Este fim de semana, espera-se um agravamento do estado do tempo, com a passagem da tempestade Éuyn. O instituto português do mar e da atmosfera emitiu uma série de alertas para Portugal continental, antecipando chuva, vento forte e agitação marítima. Para além disso, há possibilidade de inundações, nas localidades das margens dos rios Tejo e Mondego.