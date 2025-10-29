Aviso laranja de chuva intensa para Setúbal, Évora, Beja e Faro esta quarta-feira

Enquanto a sul do território continental, o pior pode chegar durante a madrugada.A chuva intensa vai manter-se até ao fim do dia de amanhã. A Proteção Civil alerta também para a agitação marítima e recomenda cuidado na circulação junto da costa.Em Lisboa, a tarde e noite desta terça feira já foram difíceis. Duas pessoas feridas, uma delas foi arrastada pela força da água, em Oeiras. Ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital S. Francisco Xavier. No mesmo local, um motociclista também ficou ferido.O mau tempo provocou mais de 750 ocorrências, até fim da tarde, em todo o país. A maioria por inundações nas estradas e queda de árvores.