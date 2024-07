O aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera vigora até à meia noite.



Ainda, assim, mantém-se o calor e, por isso mesmo, mais de 40 concelhos apresentam risco máximo de incêndio.



Castelo Branco pode chegar aos 38ºC.



As previsões apontam para poeiras em suspensão, em especial no Interior.



No litoral espera-se uma subida das temperaturas.