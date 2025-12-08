Aviso laranja para distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga devido a agitação marítima

Estes avisos do IPMA estão em vigor a partir das 18h00 e prolongam-se até às 15h00 de terça-feira. De acordo com os dados meteorológicos, justificam-se pela previsão de ondas do quadrante oeste com 5 a 5,5 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo, entre as 18h00 de hoje e as 06h00 de quarta-feira, os distritos de Faro e Setúbal, e, entre as 15h00 de hoje e as 06h00 de quarta-feira, o distrito de Lisboa devido à forte agitação marítima, prevendo-se ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.

Também sob aviso amarelo está a costa norte da Madeira e Porto Santo, entre as 15h00 de hoje e as 00h00 de quarta-feira, também devido à agitação marítima.

Na terça-feira, estão sob aviso amarelo os distritos de Viseu, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal. Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre, a costa Sul da Madeira, Porto Santo e as regiões montanhosas do arquipélago devido a períodos de chuva, por vezes forte.

