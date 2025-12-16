Aviso laranja para seis distritos devido à agitação marítima

Os distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria, Coimbra, Beja e Faro estão, até quarta-feira, sob aviso laranja devido à agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Estes seis distritos permanecem sob aviso laranja até às 3h00 de quarta-feira, passando depois a aviso amarelo. Em causa está a previsão de ondas de noroeste entre cinco e seis metros, com possibilidade de picos mais elevados.





Também em virtude do estado do mar, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão sob aviso amarelo até às 3h00 de quarta-feira.



A navegação às barras marítimas de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, Nazaré e Cascais estão encerradas, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional. A barra de Aveiro está condicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros.



Além da agitação marítima, o IPMA colocou Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra sob aviso amarelo devido a vento forte, com rajadas até 80 quilómetros por hora, até às 21h00 desta terça-feira. As cidades da Guarda e Castelo Branco estão igualmente sob aviso amarelo, mas por queda de neve acima dos 1.600 metros, até às 15h00. O aviso laranja é emitido sempre que existe uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo sinaliza risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas”.





Na Madeira, foi emitido aviso amarelo para as costas norte e sul devido a vento forte, com rajadas até 80 quilómetros por hora, em especial no extremo leste. A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo mantêm-se sob aviso amarelo por agitação marítima até às 6h00 da próxima quarta-feira.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aponta como principais cuidados a ter durante o aviso laranja: ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas, evitando se possível a circulação e permanência nestes locais; não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima; estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.