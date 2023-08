Aviso vermelho. IPMA diz que temperaturas podem atingir os 45 graus

Este é o nível mais grave da escala do Instituto Português do Mar e da Atmosferera.





A meteorologista Maria João Frada avisa que os termómetros devem atingir os 45ºC, em alguns locais do país.





As noites irão ter temperaturas mínimas elevadas, com valores superiores a 20°C em grande parte do território, podendo mesmo não descer abaixo dos 25°C em alguns locais do Algarve, Alentejo e na Beira Interior.



A especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera assinala também que se verifica uma tendência para períodos de calor cada vez mais intensos e mais prolongados. Um fenómeno relacionado com as alterações climáticas.