Avisos da capitania do Funchal prolongados até às 18h00

Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os avisos divulgados na terça-feira têm sido sucessivamente atualizados.

A capitania indica que o vento vai soprar de oeste/sudoeste "muito fresco a forte (entre os 50-61 quilómetros por hora), rodando gradualmente para oeste/noroeste a partir do início da manhã".

Quanto à visibilidade, deve apresentar-se "boa a moderada, por vezes fraca".

Sobre a ondulação, a autoridade regional salienta que, na costa norte, as ondas vão ser de norte/noroeste entre os quatro e os cinco metros, "aumentando gradualmente para cinco a seis metros" e diminuindo para os valores anteriores "a partir do início da manhã".

Na costa sul, as vagas devem ser de oeste /sudoeste, entre os dois e os três metros, também "aumentando gradualmente para 3,5 a cinco metros na parte oeste da ilha da Madeira".

Face ao agravamento das condições meteorológicas, a autoridade marítima regional insiste nas recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter", incluindo na preparação de uma ida para o mar.

Entre as medidas a adotar, enuncia o reforço da amarração e uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.