Bactéria "E. coli" detetada em suplemento alimentar à venda em farmácias

Foto: Michaela Rehle - Reuters

A bactéria "E. coli" foi detetada num suplemento alimentar, à venda nas farmácias como produto à base de canábis com propriedades terapêuticas, revelou Carla Dias, presidente do Observatório Português de Canábis Medicinal.