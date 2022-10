Bairro da Jamaica no Seixal com fim anunciado para 2023

Fotos: Arlinda Brandão

Até ao final do próximo ano, todas as torres de tijolo do Bairro da Jamaica vão desaparecer, avança a Câmara Municipal do Seixal. Na semana passada foi concluído o realojamento de mais 37 famílias. Assim, fica finalizada a 1ª fase de um processo que começou em 2018.