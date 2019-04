Bairro do Aleixo. Misto de sentimentos na hora da despedida

José Coelho - Lusa

Inaugurado em abril de 1974, o Bairro do Aleixo tinha cinco torres, com 13 andares cada, albergando mais de 320 famílias.



Nos últimos anos duas das torres foram demolidas, em 2011 e 2013, e as que restam vão ser desmanteladas. Entre elas a Torre 1, considerada um marco no tráfico de droga da cidade.



Depois do ultimato lançado pela autarquia, falta realojar dez famílias. Pessoas que pelo meio do corrupio das mudanças lamentam a falta de elevadores, a falta de ajuda da Câmara do Porto. Alegam mesmo que vão deixar muita mobília para trás porque vão ser realojados em casa mais pequenas.



A Antena 1 tentou, sem sucesso, ouvir a Câmara do Porto e a Associação de Moradores do Bairro do Aleixo, ambas as instituições recusaram qualquer comentário.