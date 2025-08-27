Bairro do Talude. Autarquia não de compromete com data para novas demolições

As novas demolições no Bairro do Talude, em Loures, podem acontecer já amanhã, mas a autarquia não se compromete com a data. Em comunicado, a Câmara revela que, das seis estruturas reerguidas após as demolições de julho, duas tinham sido previamente identificadas como arrumos de ferramentas agrícolas, mas foram entretanto transformadas num alojamento improvisado.

Explica ainda que uma das famílias chegou a receber apoio financeiro para pagamento de uma caução e uma renda, mas posteriormente regressou ao Talude.



As famílias tinham 48 horas para abandonar as habitações e recolher os seus bens, um prazo que suscita dúvidas junto do movimento "Vida justa".