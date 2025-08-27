Bairro do Talude. Autarquia não de compromete com data para novas demolições
As novas demolições no Bairro do Talude, em Loures, podem acontecer já amanhã, mas a autarquia não se compromete com a data. Em comunicado, a Câmara revela que, das seis estruturas reerguidas após as demolições de julho, duas tinham sido previamente identificadas como arrumos de ferramentas agrícolas, mas foram entretanto transformadas num alojamento improvisado.
As famílias tinham 48 horas para abandonar as habitações e recolher os seus bens, um prazo que suscita dúvidas junto do movimento "Vida justa".