Bairro do Talude Militar. Demolições avançam com polícia a usar a força

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

operacionais da Polícia de Segurança Pública afastaram os moradores com recurso à força e as demolições acabaram por avançar. Ose as demolições acabaram por avançar. Os habitantes do Bairro do Talude Militar foram surpreendidos como aviso da Câmara Municipal de Loures para a destruição das casas.





A autarquia fala em construções precárias e ilegais. Mas o Movimento Vida Justa reconhece ilegalidades no que foi decretado pela câmara.



São mais de 60 as habitações designadas para serem reduzidas a escombros. A população promete não arredar pé do bairro. . MasSão. A população promete não arredar pé do bairro.